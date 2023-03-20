Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi hafif yaralandı

Mengen'deki bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 7 işçiden 6'sının tedavisi tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçesu beldesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı sırada tahkimat direğinin kırılması nedeniyle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üzerlerine kömür ve ağaç parçaları düşmesi ile çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle yaralanan Murat S, Yıldırım H, Ramazan D, İsmail Y, Mehmet Y, Olcay K. ve Tugay K. mesai arkadaşlarınca ocaktan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu İzzet Baysal ve Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, dizlerinin arka kısmında yanıklar oluşan İsmail Y, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, üretimin geçici olarak durdurulduğu ocakta inceleme yaptı.