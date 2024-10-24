Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Lüks Araçları Taşıyan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bolu'da Lüks Araçları Taşıyan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde seyir halindeki lüks araçları taşıyan tır, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden N.T. idaresindeki lüks araçları taşıyan PS 114 SS plakalı tır, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan tırda bulunan 8 lüks araç da kazada zarar gördü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Trafik Kazaları Anadolu Otoyolu Otomobil Olaylar 3-sayfa Ekonomi Güncel bolu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçti

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri neden yok? 24 Ekim İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri yok mu? Karadut CANLI İzle! Karadut 6. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM İzle İnci Taneleri CANLI izle! 24 Ekim İnci Taneleri 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne? Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)? Siyah Kalp CANLI izle! 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp 7. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Mourinho'nun tazminatı Fenerbahçe'de ne kadar? Serkan Nazlier kimdir? Terörist Serkan Nazlier (Sefkan Amed) öldü mü? Saatler geri alınacak mı? Türkiye kış saati uygulaması ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.