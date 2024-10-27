Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Lastik Tamir Atölyesinde Yangın Çıktı

Bolu'da Lastik Tamir Atölyesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde bir evin altında bulunan lastik tamiri yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

Bolu'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Paşaköy Mahallesi'nde bir evin altında bulunan B.T'ye ait lastik tamiri yapılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa İtfaiye Ekonomi Güncel Yaşam bolu

Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı

 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

Zafer Partisi'nde gözaltı şoku! Evinden alınıp emniyete götürüldü

 İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

Ordunun harekatına katılan ünlü gazeteci binayı havaya uçurdu
Şevval Sam konseri için milyonlar ödeyen Cemil Tugay körfezin temizliği için bakanlıktan yardım istedi

Şevval Sam'a konser için milyonlar ödeyen Tugay bakanlıktan yardım istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.