Bolu'da Lastik Tamir Atölyesinde Yangın Çıktı
Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde bir evin altında bulunan lastik tamiri yapılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.
Bolu'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolu Paşaköy Mahallesi'nde bir evin altında bulunan B.T'ye ait lastik tamiri yapılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.