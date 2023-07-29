Bolu'da Lahit Mezarı Sanılan Yapı Kayaç Çıktı

Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde bulunan ve lahit mezarı olduğu düşünülen yapı, yapılan incelemeler sonucunda kayaç olduğu tespit edildi. Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar tarafından yapılan inceleme sonucunda, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğu belirlendi. İhbarı yapan kişilere bilgi verildikten sonra yetkililer bölgeden ayrıldı.