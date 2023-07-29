Bolu'da Lahit Mezarı Sanılan Yapı Kayaç Çıktı
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Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde bulunan ve lahit mezarı olduğu düşünülen yapı, yapılan incelemeler sonucunda kayaç olduğu tespit edildi. Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar tarafından yapılan inceleme sonucunda, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğu belirlendi. İhbarı yapan kişilere bilgi verildikten sonra yetkililer bölgeden ayrıldı.
Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu düşünülen yapının kayaç olduğu tespit edildi.
Bolu- Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide, küp şeklinde bir yapıyı lahit mezara benzetenler, yetkililere bilgi verdi.
Bölgeye gelen Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar, yapı üzerinde inceleme yaparak fotoğraflarını çekti.
Yetkililer lahit mezar sanılan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.
İncelemenin ardından yetkililer, kendilerine ihbarda bulunan kişileri bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrıldı.