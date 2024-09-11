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Bolu'da Kuyumcuyu Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

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Bolu'da kuyumcuda sahte altın bozduran şüpheliler, polis operasyonuyla yakalandı. 4 şüpheli tutuklandı.

BOLU'da kuyumcuda 80 bin TL değerinde sahte altın bozduran şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 4 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Bolu'da kuyumcuya giden şüpheli yanında getirdiği sahte altını bozdurdu. 80 bin TL ödediği altınların bir süre sonra sahte olduğunu anlayan kuyumcu, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri sahte altın bozdurarak kuyumcuyu dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli F.E.'nin içinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolunda durdurdu. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise sahte altınlar ve paralar ele geçirildi. Şüpheli F.E. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen M.B.E., Ö.E ve İ.H.B. de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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