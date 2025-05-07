Bolu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu çevrelerinde gelecek 3 saat içinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Bolu çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gelecek 3 saatlik periyotta Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel