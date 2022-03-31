Bolu'da kuvvetli rüzgar onlarca çam ağacını devirdi - Haberler

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Bolu'da kuvvetli rüzgar onlarca çam ağacını devirdi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kuvvetli rüzgar onlarca çam ağacını devirdi

Bolu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çam ağaçları devrildi.

BOLU (AA) - Bolu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çam ağaçları devrildi.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı kentte, ilkbaharla birlikte havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı.

Toprağın yumuşamasından dolayı kuvvetli rüzgara dayanamayan Aladağ ve Sarıalan bölgesindeki onlarca çam ağacı devrildi.

Yol güzergahlarındaki ağaçlar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

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