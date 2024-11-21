Bolu'da Kuvvetli Rüzgar Günlük Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Bolu'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor

BOLU - Bolu'da etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bolu'da dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Gölcük Tabiat Parkı'nda etkisini zaman zaman artıran rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tabiat parkının etrafında bulunan bazı ağaçlar da hasar meydana geldi. Yürüyüş yolunun etrafında bulunan ağaçların ise yıkılmanın eşiğine geldiği görüldü. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede muhtemel ağaç yıkılmalarına karşı teyakkuzda.