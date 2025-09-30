Bolu'da Kurtarıcı Takla Attı, İki Kişi Yaralandı
Bolu'da gerçekleşen bir kaza sonucu takla atan kurtarıcının içindeki iki kişi yaralandı. Sürücü yara almadan kurtulurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da takla atan kurtarıcının taşıdığı otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna çıkmak isteyen S.D. idaresindeki 06 FAG 885 plakalı kurtarıcı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kurtarıcının üzerinde bulunan otomobildeki A.S. ile E.Ş. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinen ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel