Bolu'da kurbanlık satıcıları sahte para konusunda uyarıldı Bolu'da polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Bolu'da polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuruçay Mahallesi'nde bulunan pazara giderek, satıcılara gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. Ekipler, satıcılardan paraların boyutlarına ve üzerindeki şeride özellikle dikkat etmelerini istedi. Kurbanlık satıcılarına broşür de veren ekipler, sahte para verenlerin olması durumunda emniyet ekiplerine bilgi verilmesini talep etti. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Bolu Güncel Haberler

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