Bolu'da Kurban Bayramı Tatili İçin Araç Yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde oluşturduğu araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım yavaşladı. Jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.
BOLU'da Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Ankara yönünde araç yoğunluğu oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da sahil kesimlerinde geçirmek isteyenler Anadolu Otoyolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu. İstanbul yönünden yola çıkan tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu'ya ulaşmasıyla birlikte ulaşım yavaşladı. Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Jandarma ekipleri de otoyolda denetimlerini artırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel