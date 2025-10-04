Bolu'da Kumar ve Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Bolu'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 12 kişi yakalandı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Bahçelievler Mahallesindeki bir dernek lokalinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, kumarda kullanılan 27 bin 300 liraya el koyarken, 1 kişiye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yol uygulamasında ise arama yapılan 2 araçta 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kubar esrar, 102 sentetik ecza hapı ile 430 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 2 kişin gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Jandarma görevlilerince bir şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 sallama olarak tabir edilen bıçak, değişik ebatlarda 530 tabanca fişeği ile 47 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda S.Ç. ile bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 evde arama yapıldı.

Aramada, 500 gram altın tozu, 335 değerli taş ve 13 tarihi eser nitelikli obje geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.