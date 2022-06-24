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Bolu'da kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye işlem yapıldı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kumar oynayan ve oynatan 15 kişiye işlem yapıldı

Bolu'da kumar oynadıkları gerekçesiyle 15 kişiye işlem uygulandı.

Bolu'da kumar oynadıkları gerekçesiyle 15 kişiye işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması ile huzur ortamının devamına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında umuma açık 34 iş yerinde denetim yapıldı.

Denetimde, 3 kahvehanede kumar oynayan ve oynatan 15 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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