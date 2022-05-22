Kahvehanede kumar oynarken huzur uygulamasında yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahvehanede kumar oynarken huzur uygulamasında yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kahvehanede kumar oynarken huzur uygulamasında yakalandılar

Bolu'da polis ekiplerinin huzur uygulamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası verilirken, kahvehane sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da polis ekiplerinin huzur uygulamasında kahvehanede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası verilirken, kahvehane sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada Karamanlı ve Köroğlu mahallelerinde bulunan iki kahvehanede ekipler kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası uyguladı. Kahvehane sahipleri hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçunda adli işlem başlatıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title