Bolu'da Kumar Operasyonu: 5 İş Yerine Baskın Yapıldı

Bolu'da polis ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen 5 iş yerine operasyon düzenlendi. 15 bin 550 lira para ele geçirilirken, 23 şahsa 93 bin 265 lira idari yaptırım uygulandı.

Bolu'da polis ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen 5 iş yerine operasyon düzenlendi. 15 bin 550 lira para ele geçirilirken, 23 şahsa 93 bin 265 lira idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ay boyunca kumar oynanan iş yerlerine yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından tespit edilen 5 iş yerine farklı zamanlarda operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 5 iş yerinde toplamda kumarda kullanıldığı tespit edilen 15 bin 550 lira para ele geçirildi. Ayrıca kumar oynayan ve oynatan 23 kişiye ise 93 bin 265 lira para cezası kesildi. - BOLU