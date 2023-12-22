Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Kripto Para Dolandırıcılığından 2 Sanığa Hapis Cezası

Güncelleme:
Abone Ol

Bolu'da sosyal medya üzerinden kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanıklara adli para cezası verdi.

Bolu'da sosyal medya üzerinden kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.C. ve Y.S. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur İ.İ. ile taraf avukatları salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen İ.İ. sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıklar S.C. ve Y.S. benden bin lira para aldılar ve 57 bin lira kazandığımı söylediler. Kazandığım parayı alabilmem için dosya masrafları olarak kendilerine 7 bin 764 lira yatırmam gerektiğini söylediler. Ben de istedikleri gibi parayı yatırdım. Ancak sonrasında bana ödeme yapmadılar." diye konuştu.

Son sözleri sorulan sanıklar S.C. ve Y.S. ise haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl ikişer ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.

Heyet, ayrıca sanıkların her birine 18 bin 260 lira adli para cezası verilmesine de hükmetti.

Kaynak: AA / Güncel

Bolu Mahkeme Dolandırıcılık Ceza Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title