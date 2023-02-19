Bolu'da köyde yangın; 5 ev yandı Güncel Haberler BOLU'nın Seben ilçesine bağlı Kesenözü köyünde meydana gelen yangında, 5 ev kullanılamaz hale geldi. BOLU'nın Seben ilçesine bağlı Kesenözü köyünde meydana gelen yangında, 5 ev kullanılamaz hale geldi. Gece saatlerinde, Seben ilçesine bağlı Kesenözü köyünde Türkan Kahraman'a ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki 4 eve sıçradı. Yangına Seben Belediyesi, Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Köyüler de su tankerleri ile ekiplere destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evler kullanılmaz hale geldi. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak yangında 2'si kullanılan 5 evin yanarak kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yanının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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