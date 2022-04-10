BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI - Haberler

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BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde çıkan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde çıktı. Mahmut Bozkurt'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan Erdoğan Erten ve Abdullah Işıkçelik'in evine de sıçradı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmalarına köyde yaşayanlar da destek verdi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI

BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI

BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI

BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI

BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI

BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI

BOLU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 3 EV ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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