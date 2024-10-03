Bolu'da Korkunç Kaza: TIR, Emniyet Şeridinde Duran Cipe Çarptı

BOLU'da Anadolu Otoyolunda emniyet şeridinde duran cipe hızla gelen TIR çarptı. TIR'ın yaklaşık 100 metre sürüklediği cipte sıkışan yaralılar itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Anadolu Otoyolunun Dağkent mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Cengiz Kılıç idaresindeki 28 ACF 935 plakalı TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düştüğü bölgede emniyet şeridinde duran 68 HK 414 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yaklaşık 100 metre sürüklendi. Cip, bariyer ile TIR arasında sıkışırken kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen cip içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU