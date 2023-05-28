Bolu'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU'da, D-100 karayolunda kamyonet ile çarpışan cip, bariyerlere saplandı. Kazada sürücü Hasan Çelik(51) yaralanırken, eşi Emine Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolunun Abant kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hasan Çelik idaresindeki 55 AEC 442 plakalı cip ile Sercan Canbek'in kullandığı 14 DD 038 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip bariyerlere saplandı. Bariyer cipin içine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Hasan Çelik yaralandı. Eşi olduğu öğrenilen Emine Çelik ise olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü kazada yara almadı. Yaralı Hasan Çelik, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Emine Çelik'in cansız bedeni de cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)