BOLU'DA KÖPEK SALDIRISINDA 2 KOYUN ÖLDÜ, 6'SI YARALANDI - Haberler

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BOLU'DA KÖPEK SALDIRISINDA 2 KOYUN ÖLDÜ, 6'SI YARALANDI

BOLU'da, tellerle çevrili alandaki 29 koyundan 2'si ormandan geldiği iddia edilen başıboş köpeklerin saldırısında öldü, 6 koyun ise sahibi tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

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BOLU'da, tellerle çevrili alandaki 29 koyundan 2'si ormandan geldiği iddia edilen başıboş köpeklerin saldırısında öldü, 6 koyun ise sahibi tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda, Bolu merkeze bağlı Yumrukaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe Ayçiçek'e (55), ait koyunların beslendiği alana tellerin altından toprağı kazarak giren sahipsiz köpekler 29 koyuna saldırdı. Köpeklerin saldırısında koyunlardan 2'si öldü, 6 koyun ise yaralandı.

Büyük üzüntü yaşayan Ayşe Ayçiçek, İçeri girdiğimde benim sesime dağıldılar. Koyunlardan birisi yatıyordu. Birkaç tanesini parçalamışlar. diye konuştu. Veteriner çağıracak maddi güçleri olmadığı için yaralı 6 koyunlarını kendi imkanları ile tedavi etmeye çalışan Ayçiçek ailesi, hayvanlarına saldıran köpeklerin bulunması ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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