Bolu'da Köpek Kulübelerini Ateşe Veren Şahıs, Tepki Gösteren Kişiye Bıçak Çekti

BOLU'da, başkasına ait araziye konulan 3 köpek kulübesini ateşe verip, ardından kendisine tepki gösteren E.A.'ya (60) bıçak çeken İbrahim U. (72), emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Olay, salı günü Alpağut Mahallesi 210 Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, boş arazinin sahibinden izin alarak sokak köpeklerinin kışın üşümemesi için 3 köpek kulübesi yaptı. Arazinin yanındaki boş arazinin sahibi İbrahim U. ise kulübeleri ateşe verdi. Durumu fark eden E.A., yangını söndürüp, İbrahim U.'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine İbrahim U., E.A.'ya bıçak çekti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden E.A., polis merkezine giderek İbrahim U.'dan da şikayetçi oldu. Şikayet sonrası emniyete çağrılan İbrahim U., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.