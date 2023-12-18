Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi.
Kaygana Mahallesi'nden Bolu istikametine seyreden İlyas K. (70) idaresindeki 14 LA 618 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak ağaca çarptı.
Otomobil sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazada otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.