Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan ağacın gövdesine çarparak yola devirdi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Bahçelievler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 EU 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak otomobil ile birlikte yola savruldu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi.

Devrilen ağaç, çevredeki vatandaşların yardımıyla yol kenarına götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU