Bolu'da kış lastiği ve zincir denetimi: 24 bin 920 TL ceza

Güncelleme:
Bolu'da trafik polisleri kış lastiği ve zincir denetimi yaptı. Kurallara uymayan 11 sürücü ve 9 araç sahibine toplam 24 bin 920 TL ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ticari araçlara yönelik denetimlerini arttırdı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ticari araçlara yönelik denetimlerini arttırdı. Abant Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasında ekipler; otobüs, TIR, kamyon, tanker, kamyonet ve minibüs gibi yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları tek tek durdurarak kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

'20 AYRI CEZAİ İŞLEM UYGULANDI'

Yapılan denetimlerde, 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği ve zincir bulundurma şartına uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 31/1-a maddesi (Araçların cinsine göre kış lastiği takma zorunluluğuna uymamak) kapsamında kural ihlali yaptığı belirlenen 11 sürücü ve 9 araç sahibine, kişi başı bin 246 TL olmak üzere toplam 24 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
