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Bolu'da Kiracı ile Ev Sahibi Arasında Silahlı Tartışma: Kiracı Yaralandı

Bolu'da Kiracı ile Ev Sahibi Arasında Silahlı Tartışma: Kiracı Yaralandı
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Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde ev sahibi N.G, tartıştığı kiracısı M.Ş.'yi silahla yaraladı. Olay sonrası M.Ş. hastaneye kaldırılırken, N.G. ve oğlu E.G. gözaltına alındı.

Bolu'da ev sahibi, tartıştığı kiracısını silahla yaraladı.

Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, ev sahibi N.G, oğlu E.G. ve kiracısı M.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu ev sahibi N.G'nin silahını çıkarması üzerine M.Ş. kaçmaya başladı. N.G. peşinden gittiği kiracıya ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği M.Ş. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kiracı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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