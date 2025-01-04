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Bolu'da Kıraathanede Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bolu'da Kıraathanede Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Bolu'da bir kıraathanede yaşanan bıçaklı kavgada iş yeri sahibi ile bir müşteri yaralandı. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bolu'da, kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde bulunan kıraathaneye gelen İ.E. ile iş yeri sahibi Ö.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.E, yanındaki bıçakla Ö.Ö'ye saldırdı.

Yaşanan arbedede Ö.Ö. bıçak darbesiyle boynundan, İ.E. ise yumrukla başından yaralandı.

Bu sırada kıraathanede bulunan 2 jandarma personeli, taraflara müdahale ederek olayın daha da büyümesini engelledi.

İ.E'nin elindeki bıçağı alan jandarma personeli, şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Kıraathanede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Ö.Ö. kıraathanenin yanında bulunan özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yakınları tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan İ.E. ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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