Bolu'da Kıbrıs Gazisi ve Eşinin Yangında Hayatını Kaybetti

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Necati Karaman (85) ve eşi Ziyaver Karaman (83) toprağa verildi.

Taşkesti beldesi Ekinören köyü Orta Mahalle'de Necati Karaman ve eşi Ziyaver Karaman'ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, dün saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Evden çıkamayan Necati ve Ziyaver Karaman çifti yaşamını yitirdi. Çiftin cansız bedenleri, ekipler tarafından evden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Necati Karaman ve eşi Ziyaver Karaman'ın cenazeleri köylerine getirildi. Gazinin tabutu, Türk bayrağına sarılarak askeri manga tarafından taşındı. Köy camisinde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karaman çifti, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, yapılan ilk incelemede yangının evdeki sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.