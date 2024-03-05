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Bolu'da kent merkezi sis altında

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Bolu'da kent merkezinin özellikle yüksek kesimleri yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yerler haline geldi. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bolu'da kent merkezinin özellikle yüksek k sisle kaplandı.

D-100 kara yolunun Dağkent ve Yumrukaya ile kent merkezinde Sağlık, Kasaplar, Tepecik, Sümer, Aktaş, Köroğlu, Yukarısoku ve Sağlık mahallelerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kent merkezinin yüksek kesimlerini de sis kapladı.

Kaynak: AA / Güncel

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