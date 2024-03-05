Bolu'da kent merkezi sis altında

Bolu'da kent merkezinin özellikle yüksek k sisle kaplandı.

D-100 kara yolunun Dağkent ve Yumrukaya ile kent merkezinde Sağlık, Kasaplar, Tepecik, Sümer, Aktaş, Köroğlu, Yukarısoku ve Sağlık mahallelerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yerlerde sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kent merkezinin yüksek kesimlerini de sis kapladı.