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Bolu'da kaza sonucu demir korkuluklara sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

9 Aralık 2023 23:47 Son Güncelleme: 23:48 Abone Ol

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında otomobilden fırlayan bir kadın, bir iş yerinin demir korkuluklarına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.