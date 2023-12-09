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Bolu'da kaza sonucu demir korkuluklara sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

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Bolu'da meydana gelen trafik kazasında otomobilden fırlayan bir kadın, bir iş yerinin demir korkuluklarına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da kaza yapan otomobilden fırlayan ve bir iş yerinin demir korkuluklarına ayağı sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde S.K. idaresindeki 14 ABU 227 plakalı otomobil, Çıkınlar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki bir iş yerinin demir korkuluklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtaki Y.Ç. bulunduğu yerden fırlayarak demir korkulukların üzerine düştüğü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ayağı demir korkuluklara sıkışan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan kadın Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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