Bolu'da Kaza Sonrası Otomobil Yanmaya Başladı

BOLU'da, 1 kişinin yaralandığı kazada hasar alan otomobil, yoldan kaldırılacağı sırada yanmaya başladı. Yangını, jandarma personeli, yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Bahçeköy mevkisinde meydana geldi. Eray Cırıkoğlu yönetimindeki Gökçesu Belediyesi'ne ait 14 GB 175 resmi plakalı eski model otomobilin sürücüsü, yola çıkan bir araca çarpamamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza yapan otomobilin kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Otomobil, çekiciye bağlandığı sırada motor kısmından yanmaya başladı. Olay yerindeki jandarma personeli, alevleri yangın söndürme tüpüyle müdahale edip söndürdü. Daha sonra otomobil, olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.