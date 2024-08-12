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Bolu'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

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BOLU'da köprünün demir korkuluklarına çarpıp, su kanalına düşen hafif ticari araçtaki Ali Rıza Uçar hayatını kaybetti, sürücü oğlu polis Sami Uçar yaralandı.

BOLU'da köprünün demir korkuluklarına çarpıp, su kanalına düşen hafif ticari araçtaki Ali Rıza Uçar hayatını kaybetti, sürücü oğlu polis Sami Uçar yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sandallar köyü mevkisinde meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen Sami Uçar idaresindeki 14 BU 453 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, köprünün demir korkuluklarını parçaladıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten su kanalına uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Sami Uçar, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, babası Ali Rıza Uçar olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Uçar'ın cansız bedeni morga götürüldü. Sürücü Sami Uçar'ın polis olduğu ve Bartın'da görev yaptığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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