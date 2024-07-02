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Bolu'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

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Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada 3 araç karıştı.

BOLU'da D-100 kara yolunda otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpmasıyla meydana gelen ve ardından 2 aracın da karıştığı kazada Engin Gökdemir ile Sabri Gökdemir hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında D-100 kara yolu Sanayi yan yol kavşağında meydana geldi. Ankara yönünden Bolu istikametine giden İbrahim Özdemir idaresindeki 34 F 8204 plakalı otomobil, kavşaktan sanayi yönüne giden Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmayla ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Gökdemir, yaklaşık 15 metre savruldu. Kazaya sürücüsü belirlenemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ile Yılmaz Avcı yönetimindeki 81 DM 596 plakalı otomobil de karıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinden Engin Gökdemir ile aynı araçta bulunan Sabri Gökdemir yaşamını yitirirken, sürücülerden İbrahim Özdemir ile 34 LU 9313 plakalı otomobilde bulunan Ünal Karahan ve Özay Özalp yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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