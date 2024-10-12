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Bolu'da Kayıp Mantar Toplayıcı Çift İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'da Kayıp Mantar Toplayıcı Çift İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bolu'da mantar toplamak için ormana giden 80 yaşındaki Ömer Ç. ile 73 yaşındaki Fatma Ç. çiftinin kaybolmasının ardından 50 kişilik ekip arama çalışmalarına başladı.

BOLU'da mantar toplamak için ormana gidip, geri dönmeyen Ömer Ç. (80) ile Fatma Ç. (73) çiftini, 50 kişilik ekip arıyor.

Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkisindeki ormana 2 gün önce mantar toplamaya gittiklerini söyleyen Ömer Ç. ile Fatma Ç. çifti, eve dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, çiftin kaybolduğu ormanda arama çalışması başlattı. 50 kişilik ekip, çiftin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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