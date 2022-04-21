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Bolu'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bolu'da 7 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

BOLU (AA) - Bolu'da 7 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan ve 15 Nisan'dan beri haber alınamayan İsmail Demir'in bulunması için başlatılan ve dün Demir'in şehir merkezinde görüldüğü bilgisi üzerine ara verilen çalışmalar bugün yeniden başladı.

Çalışmalara, İl Jandarma Asayiş Komando Birliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.

Jandarma ekipleri, Demir'in gidebileceği köy, yayla ve ormanlık alanlarda çalışma yürütürken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise hastaneler başta olmak bazı adreslerini kontrol ediyor.

Demir'in son görüldüğü yerlerde bulunan güvenlik kamera kayıtları da inceleniyor.

AA / Zafer Göder - Güncel

İsmail Demir, Jandarma, Nisan, Bolu, Güncel, Haberler

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