Bolu'da kayıp kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Bolu'da kendisinden dün akşamdan beri haber alınamayan kişinin, trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu'da kendisinden dün akşamdan beri haber alınamayan kişinin, trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.

D-100 kara yolu Organize Sanayi mevkisindeki hazır beton firması çalışanlarının, buğday tarlasında kaza yapan otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede 14 ABU 253 plakalı otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre savrulduğunu tespit etti.

Araştırmalarını sürdüren ekiplerce otomobilden yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan sürücü Mehmet Semih Kalfa'nın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin haber verdiği sürücünün ailesinin, Mengen ilçesine gitmek üzere dün akşam yola çıkan Kalfa'dan bir daha haber alamadığı öğrenildi.

Kalfa'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.