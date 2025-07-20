Bolu'da Kayıkla Göl Açılan Genç Kayboldu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Karamurat Gölü'nde kayığının alabora olması sonucu 18 yaşındaki Furkan Özdemir kayboldu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, Karamurat Gölü'nde açıldığı kayığın alabora olması sonucu Furkan Özdemir (18) kayboldu. Özdemir'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Taşkesti beldesindeki Karamurat Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kenarında piknik yapan Furkan Özdemir, bir süre sonra kayıkla tek başına göle açıldı. Özdemir, kayığın alabora olması sonucu suya düşerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölde kaybolan Furkan Özdemir'i bulmak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışması sürüyor.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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