Bolu'da Kaybolan Kişi Evinde Uyurken Bulundu
Bolu'da kendisinden haber alınamayan Anıl A, evinde uyurken bulundu. Arkadaşları tarafından kontrolden sonra polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu.
Sabah iş yerine gelmeyen Anıl A'nın arkadaşları, Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak üzerinde bulunan evini kontrol etti.
Tüm çabalara rağmen Anıl A'nın kapıyı açmaması üzerine iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdivenli itfaiye aracıyla dairenin camından eve giren polis ekipleri, Anıl A'yı uyurken buldu.
Sağlık ekiplerince muayene edilen Anıl A'nın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı anlaşıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel