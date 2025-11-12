Haberler

Bolu'da Kaybolan İnşaat İşçisi Evinde Ölü Bulundu

Bolu'da 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisi Rıfat Uyar, evinde yaşamını yitirilmiş halde bulundu. İş arkadaşları tarafından yapılan ihbar sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Bolu'da 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisi evinde ölü bulundu.

İş arkadaşları en son pazar günü gördükleri ve 3 gündür işe gelmeyen Rıfat Uyar'dan (58) haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Uyar'ın Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri merdiven yardımıyla 2 katlı ahşap binanın ikinci katındaki açık pencereden içeri girdiklerinde Uyar'ı yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rıfat Uyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Uyar'ın cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Öte yandan, Uyar'ın evinin ışıklarının pazar akşamından bu yana yandığı ve penceresinin de sürekli açık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
