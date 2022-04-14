Bolu'da kaybolan engelli kişi evinden 15 kilometre uzakta bulundu - Haberler

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Bolu'da kaybolan engelli kişi evinden 15 kilometre uzakta bulundu

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'da kaybolan engelli kişi evinden 15 kilometre uzakta bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaybolan görme ve duyma engelli 65 yaşındaki kişi, evinden 15 kilometre uzakta bulundu.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaybolan görme ve duyma engelli 65 yaşındaki kişi, evinden 15 kilometre uzakta bulundu.

İlçeye bağlı Feruz köyünde yaşayan Bayram Göktaş'tan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Köye gelen jandarma ekipleri, AFAD ekiplerinin de desteğiyle Göktaş'ın bulunması için çalışma başlattı.

Göktaş, yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda evinden 15 kilometre uzaklıktaki Yazılar köyü mevkisinde bulunarak ailesine teslim edildi.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, Engelli, Bayram, Bolu, Güncel, Haberler

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