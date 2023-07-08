Bolu'da kavşakta tır ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 karayolunda Abant Kavşağı'nda tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda Abant Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı yolundan D-100 karayoluna çıkmak isteyen Hakan E. idaresindeki içerisinde 7 kişinin bulunduğu 01 AIG 030 plakalı otomobil ile D-100 karayolunda Ankara yoluna seyreden ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Sedat Ö. yönetimindeki 14 ACE 942 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulanslarda yapılan yaralılar daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan otomobil sürücüsü Hakan E. ise meydana gelen kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.