Bolu'da Kavşakta İki Araç Çarpıştı, 1 Bebek de Dahil 4 Kişi Yaralandı

Bolu'da Kavşakta İki Araç Çarpıştı, 1 Bebek de Dahil 4 Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, iki otomobil kavşakta çarpıştı. 1 bebekle birlikte toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunun Göynük Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sisin de etkili olduğu bölgede, İsmail Bağcı (71) yönetimindeki 06 NDL 30 plakalı otomobil ile Osman Kabasakal (45) idaresindeki 06 PVT 933 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada İsmail Bağcı, Osman Kabasakal ve araçta bulunan Gülcan Kabasakal (40) ile E.K. (1) isimli bebek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
