Bolu'da kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı - Haberler

Bolu'da kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Mustafa Mert K. idaresindeki 10 NA 5981 plakalı otomobil ile Zonguldak yolundan D-100 kara yoluna çıkmak isteyen Bülent A. yönetimindeki 38 AFN 729 plakalı otomobil, Mengen kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. AA / İsmail Kabasakal - Güncel İstanbul Yeniçağa Bolu Güncel Haberler

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