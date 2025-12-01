Haberler

Bolu'da Kavşak Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir hamile kadın da dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BOLU'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı'nda meydana geldi. Gülnur D. S. yönetimindeki 46 AIE 759 plakalı otomobil kavşakta dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki 14 KP 419 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki hamile olan Merve Y., Ahmet Y., Nuriye T. ve diğer otomobilin sürücüsü Gülnur D. S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
