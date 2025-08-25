Bolu'da Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da meydana gelen kavgada bir kişi tabancayla yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen ruhsatsız tabancanın da kullanıldığı öğrenildi.

Bolu'da çıkan kavgada bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Karaçayır Mahallesi Nikah Salonu önünde 21 Ağustos'ta T.Ü'nün (25) tabancayla yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Şüphelileri belirleyen polis ekipleri, Y.C.Y. (27) ile yakınındaki U.K'yı (27) gözaltına aldı, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan Y.C.Y'nin 16 yıl 10 ay 4 gün, U.K'nın da 1 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile birçok suçtan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

T.Ü'nün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

YKS Türkiye birincisi özel üniversiteyi seçti! İşte kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.