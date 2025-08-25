Bolu'da Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da çıkan kavgada bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Karaçayır Mahallesi Nikah Salonu önünde 21 Ağustos'ta T.Ü'nün (25) tabancayla yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Şüphelileri belirleyen polis ekipleri, Y.C.Y. (27) ile yakınındaki U.K'yı (27) gözaltına aldı, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan Y.C.Y'nin 16 yıl 10 ay 4 gün, U.K'nın da 1 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile birçok suçtan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

T.Ü'nün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.