Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

Her sezon yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören kayak merkezinde gece boyu ve sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı ile merkezdeki otellerin çatıları ve pistler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.