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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi Karla Kaplandı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi Karla Kaplandı
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Bolu'da yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte pistlerde kayak için uygun şartlar oluştu.

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya, sabah erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının düştüğü kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağmur, kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya'da bulunan pistler beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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