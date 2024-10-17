Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi Karla Kaplandı

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya, sabah erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının düştüğü kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağmur, kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya'da bulunan pistler beyaz örtüyle kaplandı.