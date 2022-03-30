Bolu'da kargo aracında gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi - Haberler

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Bolu'da kargo aracında gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kargo aracında gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

Bolu'da kargo aracında gümrük kaçağı 13 bin 733 paket sigara ile 71 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

BOLU (AA) - Bolu'da kargo aracında gümrük kaçağı 13 bin 733 paket sigara ile 71 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında bir kargo şirketine ait araç durduruldu.

Yapılan aramada, gümrük kaçağı 13 bin 733 paket sigara ve 71 kilogram aromalı tütün bulundu.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Jandarma, Sigara, Tütün, Bolu, Güncel, Haberler

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