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Bolu'da Kar Yağışı Sonrası Yiyecek Arayan Karaca Sürüsü Görüntülendi

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Bolu'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yiyecek bulmakta zorlanan karaca sürüsünün yaylaların yakınlarına inmesine neden oldu. Sürü, vatandaş kameralarına yansıdı.

Bolu'da yiyecek arayan karaca sürüsü görüntülendi

BOLU - Bolu'da ormanda sürü halinde yiyecek arayan karacalar vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımdaki dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle ormanda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar yaylaların yakınlarına inmeye başladı. Merkeze yakın bir bölgede bulunan yaylada, karaca sürüsü görüntülendi. Ormanın kar yağmayan bölgelerine yiyecek bulmak için inen karaca sürüsünün yiyecek aradığı görüldü. Sürü halinde dolaşan yabani hayvanlar vatandaş kamerasına yansıdı. Bir süre açıklık alanda yiyecek arayan hayvanlar, ormana girerek bölgeden uzaklaştı.

Bolu'da Kar Yağışı Sonrası Yiyecek Arayan Karaca Sürüsü Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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