Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Otoyolda Ulaşım Kapandı
Bolu'da etkili olan kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametindeki ulaşımı Abant Kavşağı'ndan itibaren durdurdu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, karayolları ve trafik ekipleri yolu açma çalışmalarına devam ediyor.
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapandı.
Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı otoyoldaki ulaşımı da olumsuz etkiledi.
Otoyolun Ankara yönünde yoğun kar yağışı, kayan araçlar ve hasarlı trafik kazaları nedeniyle Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşım durdu.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Otoyolun İstanbul istikametini kullanan sürücüler ise yoğun yağış ve sis nedeniyle trafikte dikkatli seyrediyor.